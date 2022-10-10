«Ведомости»: Магазины «Иль де ботэ» откроются на месте Sephora

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де ботэ» с сегодняшнего дня возобновляет свою работу. Их откроют на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом 10 октября сообщают «Ведомости», ссылаясь на близкий к обеим компаниям источник.



Магазин Sephora, расположенный в московском ТЦ «Авиапарк», уже сменил вывеску. По данным издания, остальные точки изменят внешний вид до января 2023 года.



Напомним, «Иль де ботэ» (Ile De Bеaute) была создана в 2001 году. Спустя 12 лет в капитал сети вошла французская Sephora холдинга LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton). Спустя три года она стала её 100 %-м владельцем.

