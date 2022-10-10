«Ведомости»: Магазины «Иль де ботэ» откроются на месте Sephora

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Иль де ботэ» с сегодняшнего дня возобновляет свою работу. Их откроют на месте торговых точек бренда Sephora. Об этом 10 октября сообщают «Ведомости», ссылаясь на близкий к обеим компаниям источник.
Магазин Sephora, расположенный в московском ТЦ «Авиапарк», уже сменил вывеску. По данным издания, остальные точки изменят внешний вид до января 2023 года.
Напомним, «Иль де ботэ» (Ile De Bеaute) была создана в 2001 году. Спустя 12 лет в капитал сети вошла французская Sephora холдинга LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton). Спустя три года она стала её 100 %-м владельцем.
В 2020 году российская сеть объявила о ребрендинге — магазины «Иль де ботэ» стали открываться под брендом Sephora.
В марте 2022-го Sephora объявила о временном закрытии магазинов в России, а в июле владелец сети компания LVMH сообщила о сделке с российским менеджментом. Все 88 магазинов передали гендиректору Евгению Дроздову. Сделка была завершена 7 октября.