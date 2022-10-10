Проложил маршрут по навигатору. В Петербурге задержали таксиста-каратиста и отправили его на родину

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 октября, после появления в Сети видео о конфликте на Комендантском проспекте была проведена проверка. Выяснилось, что сам факт имел место 29 сентября у дома 50. Водитель «Хендай Соляриса» двигался по тротуару, чем вызвал негодование со стороны пешеходов. Один из них несколько раз ударил по машине рукой, водитель вышел и ударил его ногой в грудь. После чего поехал дальше.

Сотрудники полиции Приморского района нашли мастера ножного боя, которому не понравились комментарии пешеходов к его езде по тротуару.

Несмотря на минимум информации, нарушителя-драчуна быстро установили. Им оказался 32-летний гражданин одной из среднеазиатских стран, который арендовал автомобиль и занимался нелегальным извозом.



«Езду по тротуару мигрант объяснил просто: проложил маршрут по навигатору, а по тротуару дорога оказалась короче. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что нарушитель не только «таксовал», но и проживал в России нелегально», — сообщили в главке.



Помимо протоколов о нарушении ПДД, в отношении него возбудили административное дело за «нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ». Последний протокол оперативно рассмотрел Приморский райсуд. Он вынес постановление о наказании в виде штрафа с выдворением за пределы России. Возвращаться ему запрещено на пять лет.

