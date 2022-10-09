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    На Комендантском проспекте таксист пнул ногой в грудь пешехода. Полиция начала проверку

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    Петербургская полиция начала проверку по факту нападения водителя такси на пешехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 октября. Поводом для оперативных мероприятий стало видео, опубликованное в соцсетях.

    «Фонтанка.ру»

    На кадрах такси едет по тротуару. Мужчина-пешеход делает замечание водителю, после чего тот выскакивает из машины и бьет петербуржца ногой в грудь. По предварительным данным, сам инцидент произошел у дома 50 по Комендантскому проспекту 29 сентября.

    6 октября в Петербурге суд отправил под стражу мигранта, который оскорблял русских в автобусе у станции «Удельная» и угрожал расправой. Полиция нашла нарушителя после публикации видео в соцсетях.

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