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    Песков: Владимир Путин проведет в понедельник совещание с Совбезом

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    Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает ТАСС 9 октября со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

    Будет ли на встрече обсуждаться ситуация с Крымским мостом, пресс-секретарь не уточнил. «Сообщим по итогам», — отметил он.

    Обычно президент РФ проводит оперативные совещания с Совбезом раз в неделю. Ранее Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует выступать с обращением к россиянам по поводу взрыва Крымского моста.

    По данным Национального антитеррористического комитета, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля и водитель грузовика.

    Вечером 8 октября по мосту было восстановлено автомобильное и железнодорожное движение.

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