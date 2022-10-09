Песков: Владимир Путин проведет в понедельник совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает ТАСС 9 октября со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.
Будет ли на встрече обсуждаться ситуация с Крымским мостом, пресс-секретарь не уточнил. «Сообщим по итогам», — отметил он.
Обычно президент РФ проводит оперативные совещания с Совбезом раз в неделю. Ранее Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует выступать с обращением к россиянам по поводу взрыва Крымского моста.
По данным Национального антитеррористического комитета, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля и водитель грузовика.
Вечером 8 октября по мосту было восстановлено автомобильное и железнодорожное движение.