Песков: Владимир Путин проведет в понедельник совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в понедельник, 10 октября. Об этом сообщает ТАСС 9 октября со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



«Завтра запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Будет ли на встрече обсуждаться ситуация с Крымским мостом, пресс-секретарь не уточнил. «Сообщим по итогам», — отметил он.