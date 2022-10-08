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    Фигуристы Мишина и Галлямов с рекордными баллами выиграли на турнире Панина-Коломенкина

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    На мемориале Николая Панина-Коломенкина завершились соревнования спортивных пар. Выиграли фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Соревнования проходили 8 октября в Петербурге.

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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    За произвольную программу Мишина и Галлямов получили 159,74 балла и по сумме двух выступлений набрали 245,79 балла, что превосходит мировой рекорд по сумме двух программ (239,88). Однако рекорд не будет засчитан, так как установлен на внутрироссийском старте.

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    Ранее на мемориале Николая Панина-Коломенкина в соревнованиях одиночников выиграли Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.

    Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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