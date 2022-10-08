Фигуристы Мишина и Галлямов с рекордными баллами выиграли на турнире Панина-Коломенкина

На мемориале Николая Панина-Коломенкина завершились соревнования спортивных пар. Выиграли фигуристы из Петербурга Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Соревнования проходили 8 октября в Петербурге.
За произвольную программу Мишина и Галлямов получили 159,74 балла и по сумме двух выступлений набрали 245,79 балла, что превосходит мировой рекорд по сумме двух программ (239,88). Однако рекорд не будет засчитан, так как установлен на внутрироссийском старте.
Ранее на мемориале Николая Панина-Коломенкина в соревнованиях одиночников выиграли Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда.