Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина

В Петербурге завершились первые в сезоне Всероссийские соревнования в одиночном катании – мемориал Панина-Коломенкина. У женщин победу с большим преимуществом одержала Елизавета Туктамышева.
Судьи поставили по итогам короткой и произвольной программ 233,41. В произвольной программе Туктамышева упала с тройного акселя, но остальные элементы выполнила почти без ошибок.
Второе место заняла Ксения Гущина (212,73, Санкт-Петербург), третье – Дарья Садкова (211,70, Марий Эл).
У мужчин выиграл Михаил Коляда (298.49), вторым стал Глеб Лутфуллин (272.38), третьим – Макар Игнатов (266.73). Все трое – из Петербурга.