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    Вучич сказал, при каких условиях Сербия введет санкции против России

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    Сербия не будет присоединяться к санкциям в отношении России до тех пор, пока это позволит ситуация, которая «постоянно меняется». Об этом 8 октября заявил президент страны Александар Вучич в обращении к нации.

    «Сербия не введет санкции против РФ, пока ущерб стране не заставит принять другую реальность», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Также Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в Евросоюз в обмен на то, что сербы не будут против членства самопровозглашенного Косово в ООН. Президент отметил, что для Сербии это неприемлемо.

    Ранее Вучич говорил, что Сербия не признает референдумы о присоединении к России, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных ВС РФ частях Херсонской и Запорожской областей.

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