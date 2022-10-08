Вучич сказал, при каких условиях Сербия введет санкции против России

Сербия не будет присоединяться к санкциям в отношении России до тех пор, пока это позволит ситуация, которая «постоянно меняется». Об этом 8 октября заявил президент страны Александар Вучич в обращении к нации.



«Сербия не введет санкции против РФ, пока ущерб стране не заставит принять другую реальность», — сказал он (цитата по ТАСС).



Также Вучич заявил, что страны Запада предложили Белграду ускоренное вступление в Евросоюз в обмен на то, что сербы не будут против членства самопровозглашенного Косово в ООН. Президент отметил, что для Сербии это неприемлемо.

