Вучич: Сербия не признает референдумы в Донбассе

Сербия не признает референдумы о присоединении к России, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных ВС РФ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом 28 сентября заявил президент страны Александр Вучич.



«Сербия не может это признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН», — сказал президент (цитата по ТАСС).



По словам Вучича, в контексте проблемы Косово в интересах Сербии «защищать территориальную целостность международно признанных стран». Глава государства интересуется тем, как ЕС намерен начать процедуру приема Косова в Совет Европы после референдумов в Донбассе. Напомнил он также о Шотландии и Каталонии, которые «ссылаются на косовский прецедент», говоря о своей возможной независимости.

