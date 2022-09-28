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    Вучич: Сербия не признает референдумы в Донбассе

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    Сербия не признает референдумы о присоединении к России, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных ВС РФ частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом 28 сентября заявил президент страны Александр Вучич.

    «Сербия не может это признать, не признает, потому что Сербия придерживается Устава ООН, резолюций ООН», — сказал президент (цитата по ТАСС).

    По словам Вучича, в контексте проблемы Косово в интересах Сербии «защищать территориальную целостность международно признанных стран». Глава государства интересуется тем, как ЕС намерен начать процедуру приема Косова в Совет Европы после референдумов в Донбассе. Напомнил он также о Шотландии и Каталонии, которые «ссылаются на косовский прецедент», говоря о своей возможной независимости.

    Референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях завершились накануне. По данным местных избиркомов, подавляющее большинство голосовавших высказались за вхождение регионов в состав России.

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