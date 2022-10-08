В Орске нашли подозреваемых в нападении на инкассаторов. Один задержан, другой погиб

В Орске полиция и сотрудники Росгвардии нашли машину, в салоне которой находились подозреваемые в нападении на инкассаторов. Об этом 8 октября сообщает «МВД Медиа».
Следственный комитет РФ
По данным силовиков, при задержании один из вероятных преступников совершил самоубийство. Второго доставили в отдел полиции. На месте происшествия нашли оружие и сумку с деньгами.
Следственный комитет сообщает, что подозреваемые смертельно ранили сотрудника службы инкассации, который бросился в погоню.
«Работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли на
Следственные органы продолжают расследование. В планах СК допросить сотрудницу «Почты России», которая могла быть наводчицей.