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    В Орске нашли подозреваемых в нападении на инкассаторов. Один задержан, другой погиб

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    В Орске полиция и сотрудники Росгвардии нашли машину, в салоне которой находились подозреваемые в нападении на инкассаторов. Об этом 8 октября сообщает «МВД Медиа».

    Следственный комитет РФ

    По данным силовиков, при задержании один из вероятных преступников совершил самоубийство. Второго доставили в отдел полиции. На месте происшествия нашли оружие и сумку с деньгами.

    Следственный комитет сообщает, что подозреваемые смертельно ранили сотрудника службы инкассации, который бросился в погоню.

    «Работники службы инкассации на служебном автомобиле начали их преследование и настигли на ул. Краматорской в городе Орске, где в одного из инкассаторов был произведен выстрел в область живота, от которого впоследствии наступила его смерть», — говорится в сообщении управления СК. На кадрах с места преступления видны два трупа.

    Следственные органы продолжают расследование. В планах СК допросить сотрудницу «Почты России», которая могла быть наводчицей.

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