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    Нападение на инкассаторов совершено в Орске. Помимо денег налетчики забрали служебное оружие

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    Сотрудники полиции Оренбургской области подняты по тревоге после нападения на инкассаторов в Орске.

    МВД МЕДИА

    Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 7 октября, злоумышленники напали на машину, перевозившую деньги на улице Станиславского. Её охраняли трое инкассаторов. Один из них получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

    Помимо денежных средств злоумышленники забрали служебный пистолет.

    «На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Был введен план «Сирена», сотрудники органов внутренних дел подняты по тревоге и направлены на розыск преступников», - сообщает Волк.

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