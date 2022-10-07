Нападение на инкассаторов совершено в Орске. Помимо денег налетчики забрали служебное оружие

Сотрудники полиции Оренбургской области подняты по тревоге после нападения на инкассаторов в Орске.
МВД МЕДИА
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 7 октября, злоумышленники напали на машину, перевозившую деньги на улице Станиславского. Её охраняли трое инкассаторов. Один из них получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
Помимо денежных средств злоумышленники забрали служебный пистолет.
«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Был введен план «Сирена», сотрудники органов внутренних дел подняты по тревоге и направлены на розыск преступников», - сообщает Волк.