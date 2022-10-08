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    Крымский мост

    Власти ответили, есть ли пострадавшие в результате ЧП на Крымском мосту

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    По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту нет. Об этом 8 октября пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы Крыма.

    «Предварительно, пострадавших нет», — заявил Олег Крючков.

    Согласно официальным данным, в 6:05 стало известно о возгорании на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь. Причины произошедшего выясняются. Судя по кадрам, полностью разрушены два пролета автомобильной части моста. Железнодорожная часть объята пламенем. Движение по мосту приостановлено. Власти Крыма планируют запустить паромную переправу.

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