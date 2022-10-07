ВЦИОМ: Большинство жителей Донбасса считают честными референдумы о присоединении к России

Абсолютное большинство жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей назвали честными референдумы о присоединении регионов к РФ.



Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в ДНР и ЛНР по 98% респондентов высказались за то, что голосование прошло честно и без серьезных нарушений. В Запорожской области с этим согласны 93%, а в Херсонской — 90%.

