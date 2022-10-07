Сделку по передаче офиса в центре Москвы от «Мемориала»* признали незаконной. Имущество нобелевского лауреата арестовано

Тверской районный суд Москвы лишил научно-исследовательский и просветительский центр «Мемориал» офиса в Каретном Ряду. Помещение НИПЦ передал нобелевский лауреат премии мира, ликвидированный в России со статусом «иноагент».
Суд 7 октября признал незаконными сделку и договор пожертвования, по которым офис перешёл от ликвидированного «Мемориала»* к НИПЦ «Мемориал». Генпрокуратура сочла передачу помещения фиктивной, иск удовлетворён частично.
«Это значит, что в скором времени мы лишимся дома на Каретном Ряду — напомним, обвинение запрашивало арест имущества и отчуждение здания в пользу государства», — комментируют в телеграм-канале организации.
Помещение перешло НИПЦ в качестве пожертвования от «Международного Мемориала» в феврале. Надзор увидел в этом попытку скрыть от государства имущество в процессе ликвидации НКО. Ответчик в суде настаивал: тот факт, что организация аффилированная, не означает, что сделка была мнимой. Просветительский центр действует с середины 1990-х, в том числе собирал архив — именно для хранения коллекций, а не для мест сотрудников, нужен офис в Каретном Ряду, утверждали в суде. Адвокат Марина Агальцова, представляющая интересы «Международного Мемориала», сообщил РБК, что решение суда планируют обжаловать.
7 октября «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира за «выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью».
Мосгорсуд ликвидировал «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах. Параллельно Верховный суд РФ по требованию Генпрокуратуры ликвидировал и международную организацию «Мемориал»* за аналогичные правонарушения.
* внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов и впоследствии ликвидирован.