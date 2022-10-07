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    COVID-19

    Росстат решил не публиковать данные о смертности от COVID-19

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    Росстат принял решение прекратить публикацию данных о смертности от коронавируса. Об этом 7 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

    Там пояснили, что это связано с «очевидным снижением числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19». Снижение смертности ведомство фиксировало в течение лета: в июне 2022 года смертность от коронавируса сократилась на 81,7% по сравнению с июнем прошлого года, в июле — на 93,6%, а в августе — более чем на 90%.

    Эти данные Росстат публиковал со второго квартала 2020 года. В ведомстве отметили, что информация о числе умерших в 2022 году с указанием причин смертности будет опубликована в июне 2023 года в соответствии с планом.

    По информации ресурса «Стопкоронавирус.рф», всего на сегодняшний день в России зафиксирована 387 991 смерть от COVID-19.

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