Росстат решил не публиковать данные о смертности от COVID-19

Росстат принял решение прекратить публикацию данных о смертности от коронавируса. Об этом 7 октября пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.



Там пояснили, что это связано с «очевидным снижением числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19». Снижение смертности ведомство фиксировало в течение лета: в июне 2022 года смертность от коронавируса сократилась на 81,7% по сравнению с июнем прошлого года, в июле — на 93,6%, а в августе — более чем на 90%.

