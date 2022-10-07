Минюст исключил двоих из реестра СМИ-иноагентов

Активист Виталий Ковин и журналист Владимир Воронов исключены из реестра СМИ-иноагентов. Соответствующее сообщение появилось вечером 7 октября на официальном сайте Министерства юстиции.



Отмечается, что оба в течение года, после того как подали заявления на исключение из списка, не получали иностранного финансирования.

Пермский общественный деятель и председатель регионального отделения «Голоса»* (признан НКО-иноагентом) Виталий Ковин попал в список СМИ-иноагентов в сентябре прошлого года. Политолог пытался оспорить этот статус через суд, но не преуспел. В июне он заявлял, что получил доказательства от Центробанка РФ об отсутствии иностранных переводов, указанных Минюстом и Росфинмониторингом, и подал заявление об исключении из реестра.