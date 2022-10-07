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    Минюст исключил двоих из реестра СМИ-иноагентов

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    Активист Виталий Ковин и журналист Владимир Воронов исключены из реестра СМИ-иноагентов. Соответствующее сообщение появилось вечером 7 октября на официальном сайте Министерства юстиции.

    Отмечается, что оба в течение года, после того как подали заявления на исключение из списка, не получали иностранного финансирования.

    Пермский общественный деятель и председатель регионального отделения «Голоса»* (признан НКО-иноагентом) Виталий Ковин попал в список СМИ-иноагентов в сентябре прошлого года. Политолог пытался оспорить этот статус через суд, но не преуспел. В июне он заявлял, что получил доказательства от Центробанка РФ об отсутствии иностранных переводов, указанных Минюстом и Росфинмониторингом, и подал заявление об исключении из реестра.

    Ковин работал преподавателем в вузе. В сентябре в беседе с каналом «Пермь 36,6» он рассказал, что его уволили с должности, хотя руководство заведения «как могло оттягивало решение».

    Журналиста Владимира Воронова включили в список СМИ-иноагентов 22 апреля. Он один из авторов на «Радио Свобода»** (также внесено в список СМИ-иноагентов).

    *Признан НКО-иноагентом.

    **Внесено в список СМИ-иноагентов.

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