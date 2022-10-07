В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций

В Нидерландах задержан мужчина, которого подозревают в том, что он поставлял в Россию микрочипы в обход санкций. Суд заключил его под стражу. Об этом 7 октября пишет ТАСС со ссылкой на Службу по налоговой информации.
«Предполагается, что среди прочего он поставлял микрочипы компаниям и организациям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства вооружения», — заявили в ведомстве.
В сообщении указывается, что сейчас российская военная промышленность испытывает серьезную нехватку данных микрочипов. А обходить санкции мужчине помогало то, что он просто указывал другой пункт назначения, а не Россию.
«Ведомости» напоминают, что в марте Евросоюз ввел санкции в отношении российских производителей чипов. А в июне Тайвань запретил экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, в том числе чипов.
А в конце августа немецкая компания Infineon прекратила поставку в РФ чипов для биометрических загранпаспортов.