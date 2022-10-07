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    Экономика и санкции

    В Нидерландах задержали подозреваемого в поставках микрочипов в Россию в обход санкций

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    В Нидерландах задержан мужчина, которого подозревают в том, что он поставлял в Россию микрочипы в обход санкций. Суд заключил его под стражу. Об этом 7 октября пишет ТАСС со ссылкой на Службу по налоговой информации.

    «Предполагается, что среди прочего он поставлял микрочипы компаниям и организациям в России. Эти микрочипы могут быть использованы для производства вооружения», — заявили в ведомстве.

    В сообщении указывается, что сейчас российская военная промышленность испытывает серьезную нехватку данных микрочипов. А обходить санкции мужчине помогало то, что он просто указывал другой пункт назначения, а не Россию.

    «Ведомости» напоминают, что в марте Евросоюз ввел санкции в отношении российских производителей чипов. А в июне Тайвань запретил экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию, в том числе чипов.

    А в конце августа немецкая компания Infineon прекратила поставку в РФ чипов для биометрических загранпаспортов.

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