В Германии подтвердили остановку экспорта в Россию чипов для загранпаспортов

Немецкая компания Infineon прекратила поставку в РФ чипов для биометрических загранпаспортов. Об этом 31 августа сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на пресс-службу производителя.
По данным медиа, фирма остановила все прямые и опосредованные поставки таких микросхем ещё в феврале, после начала специальной военной операции на Украине. В начале марта немецкий IT-производитель остановил экспорт продукции в Белоруссию и решил ликвидировать своё региональное представительство в России.
Напомним, 26 августа на сайте консульского департамента МИД РФ появилось сообщение о приостановке приёма заявок на оформление биометрических загранпаспортов. Некоторые СМИ тогда предположили, что это связано с нехваткой в России необходимых для этих документов чипов.
Спустя два дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приостановка связана с необходимостью переформатирования десятилетних паспортов. В министерстве подчеркнули, что традиционные документы, действующие пять лет, продолжают выдавать в прежнем режиме.