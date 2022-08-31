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    В Германии подтвердили остановку экспорта в Россию чипов для загранпаспортов

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    Немецкая компания Infineon прекратила поставку в РФ чипов для биометрических загранпаспортов. Об этом 31 августа сообщают немецкие СМИ, ссылаясь на пресс-службу производителя.

    По данным медиа, фирма остановила все прямые и опосредованные поставки таких микросхем ещё в феврале, после начала специальной военной операции на Украине. В начале марта немецкий IT-производитель остановил экспорт продукции в Белоруссию и решил ликвидировать своё региональное представительство в России.

    Напомним, 26 августа на сайте консульского департамента МИД РФ появилось сообщение о приостановке приёма заявок на оформление биометрических загранпаспортов. Некоторые СМИ тогда предположили, что это связано с нехваткой в России необходимых для этих документов чипов.

    Спустя два дня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приостановка связана с необходимостью переформатирования десятилетних паспортов. В министерстве подчеркнули, что традиционные документы, действующие пять лет, продолжают выдавать в прежнем режиме.

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