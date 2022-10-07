Пришли из-за долга. Братья из Петербурга надолго отправятся в колонию за смертельное избиение знакомого

В Петербурге огласили приговор братьям Владимиру и Артему Филимоновым, которых признали виновными в смертельном избиении человека. Они хотели от него небольшую сумму денег.



Владимир получил 16 лет в колонии строгого режима, Артем — на полгода меньше, сообщает 7 октября пресс-служба городской прокуратуры. Суд установил, что в августе прошлого года братья проникли в квартиру в доме 40 по улице Маршала Казакова и напали на ее хозяина. Они требовали разные суммы — от 1 тысячи до 7 тысяч рублей — и поочередно избивали его. Денег преступники не получили и ушли, а мужчина умер от многочисленных травм.

