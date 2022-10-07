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    Пришли из-за долга. Братья из Петербурга надолго отправятся в колонию за смертельное избиение знакомого

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    В Петербурге огласили приговор братьям Владимиру и Артему Филимоновым, которых признали виновными в смертельном избиении человека. Они хотели от него небольшую сумму денег.

    Владимир получил 16 лет в колонии строгого режима, Артем — на полгода меньше, сообщает 7 октября пресс-служба городской прокуратуры. Суд установил, что в августе прошлого года братья проникли в квартиру в доме 40 по улице Маршала Казакова и напали на ее хозяина. Они требовали разные суммы — от 1 тысячи до 7 тысяч рублей — и поочередно избивали его. Денег преступники не получили и ушли, а мужчина умер от многочисленных травм.

    Братья вину не признали и не раскаялись, но приговор все равно получили — по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда, из-за которого человек погиб.

    Как писала «Фонтанка», погибший был должен братьям. Его тело обнаружила возлюбленная. Сами преступники уже имели проблемы с законом.

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