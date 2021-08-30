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Петербуржца забили до смерти за долги. Задержаны два брата

Два брата задержаны в Петербурге после смерти избитого должника

Уголовный розыск Красносельского района по горячим следам задержал двух жителей района. Их искали после того, как в квартире на Маршала Казакова они избили до смерти мужчину.

Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, мертвого мужчину в синяках и кровоподтеках нашла возлюбленная в квартире на улице Маршала Казакова 28 августа. Тело 32-летнего петербуржца отвезли в морг, где было установлено, что он скончался от полученных травм.

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на мужчину — братьев 23 и 28 лет. По предварительной информации, днем 28 августа они пришли в квартиру к мужчине, который был должен им денег. Разговор об их возвращении не заладился, и нерадивого должника решено было мотивировать кулаками. Вот только силу мужчины не рассчитали, и петербуржец скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть мужчины».

Оба задержанных хорошо знакомы полиции. У обоих по несколько приводов, причем старшего привлекали за то, что три года назад он оскорбил на остановке участкового. А младший за несколько лет дважды был осужден по наркостатьям.

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Комментарии (2)

266219673
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202. 2003 7520 0340..
AndrewBarsik
Криминальные сводки Санкт-Петербурга и Бурятии удивительно похожи. Как по структуре преступности, так и по мотивам преступников и методам совершения преступлений.
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