Петербуржца забили до смерти за долги. Задержаны два брата

Уголовный розыск Красносельского района по горячим следам задержал двух жителей района. Их искали после того, как в квартире на Маршала Казакова они избили до смерти мужчину.



Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, мертвого мужчину в синяках и кровоподтеках нашла возлюбленная в квартире на улице Маршала Казакова 28 августа. Тело 32-летнего петербуржца отвезли в морг, где было установлено, что он скончался от полученных травм.



Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на мужчину — братьев 23 и 28 лет. По предварительной информации, днем 28 августа они пришли в квартиру к мужчине, который был должен им денег. Разговор об их возвращении не заладился, и нерадивого должника решено было мотивировать кулаками. Вот только силу мужчины не рассчитали, и петербуржец скончался.

