Проезд по Индустриальному путепроводу ограничат до конца октября. Там заменят асфальт

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Поделиться Поделиться





Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 9–10 октября добавят ограничений в семи районах Петербурга. В том числе дорожники сузят одну из крупнейших магистралей Красногвардейского района. На Индустриальном путепроводе, который расположен в створе Индустриального проспекта и проходит над путями Всеволожской железнодорожной линии, заменят асфальтобетонное покрытие, сообщает 7 октября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». В связи с этим с 23:00 10 октября до 23:00 30 октября движение по нему будет ограничено. Работы будут вестись поэтапно.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Поделиться Поделиться





С 10 по 12 октября ограничат движение транспорта по Пионерской площади, сообщает ГАТИ Петербурга. Ограничения вводятся в рамках работ по прокладке электрокабеля и установке освещения на Загородном проспекте.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Красносельском районе продолжают ремонтировать дорогу на улице Маршала Казакова. В связи с этим 9 октября ограничат движение на перекрестке улицы Маршала Казакова и улицы Котина, а с 10 по 12 октября — на участке улицы Маршала Казакова от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, включая перекрестки и боковые проезды.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Дорожный ремонт потеснит водителей и на еще одном участке Литовской улицы. С 10 по 15 октября ограничат проезд по Литовской в направлении от улицы Грибалёвой до Лесного проспекта. Напомним, с 1 октября дорожники приводят в порядок участок от Лесного проспекта до Полюстровского проспекта. Работы продлятся до 4 ноября.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Выборгском районе из-за строительства газопровода с 10 октября по 18 ноября ограничат движение транспорта по Ленинградскому шоссе от Горского шоссе до Трансформаторного переулка в Левашово.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Калининском районе с 12 по 15 октября будет ограничен проезд по Минеральной улице от улицы Ватутина до Кондратьевского проспекта. Там реконструируют газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Стрельне ограничений также добавил прокладка газопровода. С 10 октября по 6 ноября будет перекрыта улица Попова от улицы Лодыгина до Санкт-Петербургского шоссе. Объезд предусмотрен по Санкт-Петербургскому и Ново-Нарвскому шоссе, улице Лодыгина и Почтовому переулку.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Петергофе продолжают прокладывать инженерные сети. С 9 по 11 октября там будет закрыто движение по Александровской улице у дома 11 по Николаевской улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





В Лисьем Носу из-за реконструкции инженерных сетей с 9 по 11 октября перекроют Моховую улицу от Холмистой улицы до Боровой улицы. Объехать можно будет по Холмистой, Сосновой и Боровой улицам.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





А на 1-й Утиной улице с 10 по 14 октября закроют проезд от Большой Десятинной улицы до Первомайского проспекта. Там тоже будут строить инженерные сети. Объезд предусмотрен по Афонской и 2-й Утиной улицам, Первомайскому проспекту и Большой Десятинной улице.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



