Загородный проспект ограничат на неделю, а Маршала Новикова — до начала октября

Ремонт дороги и работы на коммуникациях с 7 сентября изменят схему движения в Петербурге. Проезд ограничат в четырех районах: Адмиралтейском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском.
На неделю до 14 сентября ограничат движение на четной стороне Загородного проспекта от Введенского канала до Винокурцевского проезда, сообщает 5 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать электрокабель.
Также до 14 сентября из-за ремонта дороги меняется схема проезда в Красном Селе. Дорожники ограничат движение по Театральной улице от улицы Восстания до Гатчинского шоссе.
До 25 сентября ограничат проезд на перекрестке Черниговской и Рыбинской улиц. Там будут прокладывать газопровод.
А на улице Маршала Новикова до 10 октября из-за работ по реконструкции инженерных сетей ограничат движение от Автобусной улицы до Шуваловского проспекта.