    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    771мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.37eur60.22
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Загородный проспект ограничат на неделю, а Маршала Новикова — до начала октября

    1205
    обсудить

    Ремонт дороги и работы на коммуникациях с 7 сентября изменят схему движения в Петербурге. Проезд ограничат в четырех районах: Адмиралтейском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском.

    На неделю до 14 сентября ограничат движение на четной стороне Загородного проспекта от Введенского канала до Винокурцевского проезда, сообщает 5 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать электрокабель.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Также до 14 сентября из-за ремонта дороги меняется схема проезда в Красном Селе. Дорожники ограничат движение по Театральной улице от улицы Восстания до Гатчинского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    До 25 сентября ограничат проезд на перекрестке Черниговской и Рыбинской улиц. Там будут прокладывать газопровод.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    А на улице Маршала Новикова до 10 октября из-за работ по реконструкции инженерных сетей ограничат движение от Автобусной улицы до Шуваловского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close