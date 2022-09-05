Загородный проспект ограничат на неделю, а Маршала Новикова — до начала октября

Ремонт дороги и работы на коммуникациях с 7 сентября изменят схему движения в Петербурге. Проезд ограничат в четырех районах: Адмиралтейском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском.



На неделю до 14 сентября ограничат движение на четной стороне Загородного проспекта от Введенского канала до Винокурцевского проезда, сообщает 5 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там будут прокладывать электрокабель.