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    Мобилизация

    Главу Владимирского округа признали не подлежащим мобилизации

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    Районный военкомат Петербурга отказался мобилизовывать главу Владимирского муниципального округа Дениса Тихоненко. Ранее ему вручили повестку прямо на публичных слушаниях в муниципалитете.

    «Был в военкомате, где подтвердили, что согласно закону я не подлежу призыву по мобилизации. Остаюсь главой округа и продолжу работать на благо всех жителей», — написал Тихоненко 7 октября в соцсетях. Он поблагодарил журналистов за информационную поддержку.

    Помимо Тихоненко, представители полиции и военкомата попытались вручить повестку и другим депутатам, избравшимся от партии «Яблоко». На слушаниях присутствовал лишь Дмитрий Прытков. Принято ли по нему аналогичное решение, как по Тихоненко, неизвестно.

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