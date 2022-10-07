Главу Владимирского округа признали не подлежащим мобилизации

Районный военкомат Петербурга отказался мобилизовывать главу Владимирского муниципального округа Дениса Тихоненко. Ранее ему вручили повестку прямо на публичных слушаниях в муниципалитете.
«Был в военкомате, где подтвердили, что согласно закону я не подлежу призыву по мобилизации. Остаюсь главой округа и продолжу работать на благо всех жителей», — написал Тихоненко 7 октября в соцсетях. Он поблагодарил журналистов за информационную поддержку.
Помимо Тихоненко, представители полиции и военкомата попытались вручить повестку и другим депутатам, избравшимся от партии «Яблоко». На слушаниях присутствовал лишь Дмитрий Прытков. Принято ли по нему аналогичное решение, как по Тихоненко, неизвестно.