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    Главе оппозиционного муниципалитета «Владимирский» принесли повестку во время публичных слушаний

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    Представители военкомата и полиции пришли в муниципалитет «Владимирский» в Петербурге во время публичных слушаний и выдали повестки двум депутатам. Эту информацию подтвердил «Фонтанке» глава муниципалитета Денис Тихоненко.

    Повестку получил он сам, а также депутат Дмитрий Прытков. «Мне 50 лет, у меня была военная кафедра в 1995 году, я младший офицер, такой специальности сейчас даже нет. В повестке написано явиться в военкомат, посмотрим, что там скажут», — отметил Тихоненко. Он добавил, что его коллега, получивший также повестку, не служил армии и у него нет военной специальности.

    Помимо Тихоненко и Пруткова сотрудники военкомата хотели вручить повестки и другим депутатам, но их на слушаниях не оказалось.

    На прошлой неделе аналогичную вылазку произвели представители военкомата в Ленобласти. Они посетили заседание комиссии совета депутатов одного из городов, где избрались оппозиционеры. Об этом подробнее читайте в материале 47news.

    Муниципалитет «Владимирский» в Петербурге также считается оппозиционным. Там по итогам выборов большинство в совете получили представители «Яблока».

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