Главе оппозиционного муниципалитета «Владимирский» принесли повестку во время публичных слушаний

Представители военкомата и полиции пришли в муниципалитет «Владимирский» в Петербурге во время публичных слушаний и выдали повестки двум депутатам. Эту информацию подтвердил «Фонтанке» глава муниципалитета Денис Тихоненко.



Повестку получил он сам, а также депутат Дмитрий Прытков. «Мне 50 лет, у меня была военная кафедра в 1995 году, я младший офицер, такой специальности сейчас даже нет. В повестке написано явиться в военкомат, посмотрим, что там скажут», — отметил Тихоненко. Он добавил, что его коллега, получивший также повестку, не служил армии и у него нет военной специальности.

