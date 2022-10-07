РИА Новости: Первое уголовное дело об уклонении от службы во время частичной мобилизации отменено

Прокуратура Пензенской области отменила уголовное дело об уклонении от военной службы, которое региональный СК возбудил в отношении местного жителя.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник 7 октября. Отмечается, что дело отменено надзорным органом из-за отсутствия законных оснований.
Накануне супруга фигуранта сообщила журналистам, что мужчину после двух суток в изоляторе отпустили.
«Фонтанка» писала, что 32-летний мужчина должен был явиться в военкомат 26 сентября, но по повестке не явился.
Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, мужчина теперь может реализовать свое право на реабилитацию и получить компенсацию за 48-часовое задержание.
СК, по данным Чикова, собирается обжаловать решение прокуратуры.