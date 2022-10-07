    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Мобилизация

    РИА Новости: Первое уголовное дело об уклонении от службы во время частичной мобилизации отменено

    12960
    обсудить

    Прокуратура Пензенской области отменила уголовное дело об уклонении от военной службы, которое региональный СК возбудил в отношении местного жителя.

    Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник 7 октября. Отмечается, что дело отменено надзорным органом из-за отсутствия законных оснований.

    Накануне супруга фигуранта сообщила журналистам, что мужчину после двух суток в изоляторе отпустили.

    «Фонтанка» писала, что 32-летний мужчина должен был явиться в военкомат 26 сентября, но по повестке не явился.

    Как сообщает глава «Агоры» Павел Чиков, мужчина теперь может реализовать свое право на реабилитацию и получить компенсацию за 48-часовое задержание.

    СК, по данным Чикова, собирается обжаловать решение прокуратуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК53
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close