    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Мать ребенка, пострадавшего в трамвае на Десантников, рассказала, как это произошло

    4631
    1 комментарий

    ЧП с ребенком в трамвае в Красносельском районе Петербурга, по словам матери мальчика, произошло случайно. Чтобы освободить руку, транспорт пришлось останавливать всем скопом.

    Утром 6 октября на улице Десантников в трамвае № 60 ребенку зажало руку дверью. Ранее в пресс-службе «Горэлектротранса» сообщали, что на остановке мальчик просунул руку в проем между открытой дверью и бортом трамвая. По словам матери пострадавшего, «ребенку 8 лет, и он знает, что пальцы никуда совать не надо». «Возможно, его толкнули, или он случайно там схватился», — пишет женщина.

    Она рассказала, что трамвай был забит людьми из-за того, что «до этого 1 состав 60 маршрута сошел по какой-то причине». А поскольку женщина находится на шестом месяце беременности, когда много людей, старается вставать у дверей, чтобы не толкали. Закрывшейся дверью ее сыну зажало четыре пальца на руке. Когда трамвай тронулся, мальчик закричал. Женщина стала кричать водителю, чтобы он остановил трамвай и открыл двери, но реакции не было.

    «Со мной начал кричать весь трамвай, что ребёнку зажало пальцы, на что я получила ответ, что двери не откроются, пока мы не доедем до следующей остановки, я нажимала на все кнопки, чтобы дверь открылась, в это время мы продолжали движение и на крики всего трамвая водитель не останавливался. Пока один из мужчин не нажал стоп-кран, мы экстренно не затормозили и двери не открылись. Только после этого к нам подошёл водитель и сказал, что у них суперкабина и они плохо в ней слышат, и что двери вообще не должны были закрываться, если там были пальцы», — рассказала мать мальчика.

    После на место вызвали скорую, чтобы осмотреть ребенка. Сообщалось, что обошлось без серьезных травм. В СПб ГУП «Горэлектротранс» отмечали, что этот случай будут разбирать отдельно с участием специальной комиссии предприятия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close