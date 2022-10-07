Мать ребенка, пострадавшего в трамвае на Десантников, рассказала, как это произошло

Утром 6 октября на улице Десантников в трамвае № 60 ребенку зажало руку дверью . Ранее в пресс-службе «Горэлектротранса» сообщали, что на остановке мальчик просунул руку в проем между открытой дверью и бортом трамвая. По словам матери пострадавшего, «ребенку 8 лет, и он знает, что пальцы никуда совать не надо». «Возможно, его толкнули, или он случайно там схватился», — пишет женщина.

Она рассказала, что трамвай был забит людьми из-за того, что «до этого 1 состав 60 маршрута сошел по какой-то причине». А поскольку женщина находится на шестом месяце беременности, когда много людей, старается вставать у дверей, чтобы не толкали. Закрывшейся дверью ее сыну зажало четыре пальца на руке. Когда трамвай тронулся, мальчик закричал. Женщина стала кричать водителю, чтобы он остановил трамвай и открыл двери, но реакции не было.

«Со мной начал кричать весь трамвай, что ребёнку зажало пальцы, на что я получила ответ, что двери не откроются, пока мы не доедем до следующей остановки, я нажимала на все кнопки, чтобы дверь открылась, в это время мы продолжали движение и на крики всего трамвая водитель не останавливался. Пока один из мужчин не нажал стоп-кран, мы экстренно не затормозили и двери не открылись. Только после этого к нам подошёл водитель и сказал, что у них суперкабина и они плохо в ней слышат, и что двери вообще не должны были закрываться, если там были пальцы», — рассказала мать мальчика.