Любопытной Варваре. Ребенку зажало руку дверью трамвая на остановке на улице Десантников

Детское любопытство остановило трамваи в Красносельском районе Петербурга утром 6 октября. Ребенка увезли в больницу.
ЧП произошло в 8:50 на маршруте
На место вызвали скорую, чтобы госпитализировать ребенка для профилактического осмотра. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм. Задержка в движении трамваев составила 20 минут.
Случай разберут отдельно с участием специальной комиссии предприятия, отметили в пресс-службе. «Горэлектротранс обращается к родителям с просьбой внимательно следить за детьми во время поездок на общественном транспорте, объяснять основы безопасного поведения во время поездки и приучать юных пассажиров держаться за поручни», — добавили в ГЭТ.