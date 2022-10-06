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    Любопытной Варваре. Ребенку зажало руку дверью трамвая на остановке на улице Десантников

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    Детское любопытство остановило трамваи в Красносельском районе Петербурга утром 6 октября. Ребенка увезли в больницу.

    ЧП произошло в 8:50 на маршруте № 60, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». По предварительной информации, мальчик ехал на задней площадке трамвая и во время остановки на улице Десантников просунул руку в проем между открытой дверью и бортом трамвая, а когда дверь закрылась, то защемила ему руку.

    На место вызвали скорую, чтобы госпитализировать ребенка для профилактического осмотра. По предварительным данным, обошлось без серьезных травм. Задержка в движении трамваев составила 20 минут.

    Случай разберут отдельно с участием специальной комиссии предприятия, отметили в пресс-службе. «Горэлектротранс обращается к родителям с просьбой внимательно следить за детьми во время поездок на общественном транспорте, объяснять основы безопасного поведения во время поездки и приучать юных пассажиров держаться за поручни», — добавили в ГЭТ.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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