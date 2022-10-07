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    Пробки в Петербурге начали медленно рассасываться после «красных» 7 баллов

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    Загруженность дорог Петербурга пошла на спад. После 11 часов она достигла «красных» 7 баллов, а после 12 снизилась до 6 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время суток бывает 3–4 балла.

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    «Фонтанка.ру»

    Горожане жаловались, что стоят на КАД, ЗСД, в центре, на Московском, Митрофаньевском и других улицах. За два часа «Яндекс» прислал более 10 сообщений о необычных пробках в Петербурге. В частности, на внешнем кольце КАД затор растянулся почти на 10 км — от Красносельского шоссе до реки Новая. На ряде магистралей фиксировалась 10-балльная загруженность:

    • Московский проспект в центр,
    • Литейный и Загородный проспект к Московскому,
    • Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе в центр,
    • Ленинский проспект к Московскому.

    Сейчас движение на перекрытых улицах постепенно открывают.

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