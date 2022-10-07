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    На дорогах Петербурга пробки плотнее обычного, в центре пробки, КАД на юге стоит

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    В Петербурге в пятницу наблюдается повышенная загруженность дорог. В 11 часов она составляет 5 баллов, что на 1–2 балла выше обычного показателя для этого времени.

    В 10:42 «Яндекс» зафиксировал «необычно плотную пробку» на внутренней сторон КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта. «Пробка растянулась на 6,5 км. В ней можно потерять 36 минут. Обычно этот участок можно проехать за 5 минут», — отмечается в сообщении.

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    «На юге стоит КАД. Никто не знает, что происходит. Всё бордовое. Сейчас с трудом проехала скорая», — рассказывает читательница «Фонтанки» Валентина.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    На карте сервиса видно три пробки на юге КАД: на внешнем кольце после Таллинского шоссе, на внутреннем в районе Пулковского и на внутреннем между Мурманским шоссе и Вантовым мостом, пользователи отметили там ДТП. На севере небольшой затор на внешнем кольце из-за дорожных работ в районе проспекта Культуры.

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    В центре города тоже сложности, например, у Дворцового моста.

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    читательница «Фонтанки» Алёна

    Утренний максимум в городе составил обычные 6 баллов. Две крупнейшие пробки были на КАД: на внутреннем кольце от реки Оккервиль до Октябрьской набережной и на внешнем от Пулковского шоссе до поста ГИБДД, третья — на Мурманском шоссе и Народной улице.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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