На дорогах Петербурга пробки плотнее обычного, в центре пробки, КАД на юге стоит

В Петербурге в пятницу наблюдается повышенная загруженность дорог. В 11 часов она составляет 5 баллов, что на 1–2 балла выше обычного показателя для этого времени.



В 10:42 «Яндекс» зафиксировал «необычно плотную пробку» на внутренней сторон КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта. «Пробка растянулась на 6,5 км. В ней можно потерять 36 минут. Обычно этот участок можно проехать за 5 минут», — отмечается в сообщении.

