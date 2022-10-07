На дорогах Петербурга пробки плотнее обычного, в центре пробки, КАД на юге стоит

В Петербурге в пятницу наблюдается повышенная загруженность дорог. В 11 часов она составляет 5 баллов, что на 1–2 балла выше обычного показателя для этого времени.
В 10:42 «Яндекс» зафиксировал «необычно плотную пробку» на внутренней сторон КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта. «Пробка растянулась на 6,5 км. В ней можно потерять 36 минут. Обычно этот участок можно проехать за 5 минут», — отмечается в сообщении.
«На юге стоит КАД. Никто не знает, что происходит. Всё бордовое. Сейчас с трудом проехала скорая», — рассказывает читательница «Фонтанки» Валентина.
На карте сервиса видно три пробки на юге КАД: на внешнем кольце после Таллинского шоссе, на внутреннем в районе Пулковского и на внутреннем между Мурманским шоссе и Вантовым мостом, пользователи отметили там ДТП. На севере небольшой затор на внешнем кольце из-за дорожных работ в районе проспекта Культуры.
В центре города тоже сложности, например, у Дворцового моста.
читательница «Фонтанки» Алёна
Утренний максимум в городе составил обычные 6 баллов. Две крупнейшие пробки были на КАД: на внутреннем кольце от реки Оккервиль до Октябрьской набережной и на внешнем от Пулковского шоссе до поста ГИБДД, третья — на Мурманском шоссе и Народной улице.