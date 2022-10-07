Число суточных ковид-заболеваний в Петербурге незначительно уменьшилось

В России за минувшие сутки выявили 22 268 новых заболевших COVID-19, это немного меньше вчерашнего значения ( 23 045 ). Об этом говорится в сообщении оперштаба от 7 октября.



Число госпитализаций также незначительно понизилось. За прошедший день в больницы попали 2 025 россиян ( 2 292 — накануне). Поправиться удалось 39 573 гражданам. Пережить недуг не смогли 104 человека (накануне сообщалось о 108 подтвержденных смертях).

