Число суточных ковид-заболеваний в Петербурге незначительно уменьшилось

В России за минувшие сутки выявили
Число госпитализаций также незначительно понизилось. За прошедший день в больницы попали
В Петербурге между тем выявили
Напомним, накануне в Смольном рассказали, что за две недели
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В России за минувшие сутки выявили
Число госпитализаций также незначительно понизилось. За прошедший день в больницы попали
В Петербурге между тем выявили
Напомним, накануне в Смольном рассказали, что за две недели
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