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    COVID-19

    Число суточных ковид-заболеваний в Петербурге незначительно уменьшилось

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    В России за минувшие сутки выявили 22 268 новых заболевших COVID-19, это немного меньше вчерашнего значения (23 045). Об этом говорится в сообщении оперштаба от 7 октября.

    Число госпитализаций также незначительно понизилось. За прошедший день в больницы попали 2 025 россиян (2 292 — накануне). Поправиться удалось 39 573 гражданам. Пережить недуг не смогли 104 человека (накануне сообщалось о 108 подтвержденных смертях).

    В Петербурге между тем выявили 1 443 новых случая заболевания коронавирусом (1 465 — накануне). Скончались 19 пациентов. Увеличилось число госпитализаций — за минувшие сутки их насчитали 144 (за день до этого — 174). Вылечиться за сутки удалось 2 309 горожанам (предыдущее значение — 2 933).

    Напомним, накануне в Смольном рассказали, что за две недели 1 859 жителей Петербурга привились первым компонентом вакцины «Спутник V» в форме спрея. Счёт вели с момента поступления в городские поликлиники специальных насадок-распылителей — всего их было закуплено 54 тысячи.

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