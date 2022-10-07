В РФ запретили движение, остановку и стоянку на направляющих островках и островках безопасности

Правительство РФ утвердило изменения в ПДД, касающиеся движения на островках безопасности и направляющих островках. Об этом говорится в публикации на сайте кабмина от 7 октября.



Теперь там полностью запрещены движение, остановка и стоянка. «Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения», — отмечается в сообщении.



Также постановление утвердило два новых дорожных знака: о зарядке для электромобилей и запрете движения автобусов. Кроме того, решено изменить облик знаков для платной парковки и парковки для инвалидов: на первом появится изображение монет, на втором — человека в инвалидной коляске. Зоны парковки теперь визуально разделят: платную обозначат синими линиями, бесплатную — белыми.

