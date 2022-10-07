Трассу М-10 в Тосно в сторону Москвы сузят на полторы недели

На федеральной трассе М-10 «Россия» в середине октября перекроют одну из полос в Тосненском районе Ленобласти. Там будут ремонтировать швы на мосту через Тосну.

С 11 по 20 октября на 6-м километре старого направления автодороги М-10 «Россия» через Тосно будет перекрыта одна полоса в сторону Москвы, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке дороги четыре полосы — по две в каждом направлении.