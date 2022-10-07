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    Трассу М-10 в Тосно в сторону Москвы сузят на полторы недели

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На федеральной трассе М-10 «Россия» в середине октября перекроют одну из полос в Тосненском районе Ленобласти. Там будут ремонтировать швы на мосту через Тосну.

    С 11 по 20 октября на 6-м километре старого направления автодороги М-10 «Россия» через Тосно будет перекрыта одна полоса в сторону Москвы, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Всего на этом участке дороги четыре полосы — по две в каждом направлении.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    ООО «ЕвроТрансСтрой» будет восстанавливать там деформационные швы и пришовные зоны на мосту через реку Тосна. В конце сентября аналогичные работы велись на мосту через Тосну на объездной — на 642-м километре М-10.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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