Трассу М-10 сузят на неделю на мосту через реку Тосна

Дорожные работы добавят еще ограничений на Московском шоссе, теперь в Тосненском районе Ленобласти. На неделю мост на объездной Тосно в сторону Москвы сузят до одной полосы.

С 22 по 29 сентября на мосту через реку Тосна на 642-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» будет перекрыта одна полоса в сторону Москвы, сообщает 21 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке дороги всего четыре полосы — по две в каждую сторону.