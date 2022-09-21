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    Трассу М-10 сузят на неделю на мосту через реку Тосна

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы добавят еще ограничений на Московском шоссе, теперь в Тосненском районе Ленобласти. На неделю мост на объездной Тосно в сторону Москвы сузят до одной полосы.

    С 22 по 29 сентября на мосту через реку Тосна на 642-м километре федеральной трассы М-10 «Россия» будет перекрыта одна полоса в сторону Москвы, сообщает 21 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На этом участке дороги всего четыре полосы — по две в каждую сторону.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На мосту будут восстанавливать модульные резинометаллические деформационные швы и пришовные зоны. Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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