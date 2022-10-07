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    Газохранилища в Европе удалось заполнить на 90 %

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    В Европе газовые хранилища заполнили более чем на 90 %. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe на 7 октября, передает «Коммерсантъ».

    В настоящее время газохранилища восьми европейских стран превысили уровень в 90 % — наиболее заполнены хранилища в Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции.

    На самом низком уровне среди стран Евросоюза находятся запасы в Латвии — в Инчукалнском ПХГ (53 %). В Португалии газохранилища заполнены на 100 %.

    Ранее Bloomberg сообщал, что в Европе есть огромное газовое месторождение, но его не разрешают использовать.

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