Газохранилища в Европе удалось заполнить на 90 %

В Европе газовые хранилища заполнили более чем на 90 %. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe на 7 октября, передает «Коммерсантъ».

В настоящее время газохранилища восьми европейских стран превысили уровень в 90 % — наиболее заполнены хранилища в Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции.

На самом низком уровне среди стран Евросоюза находятся запасы в Латвии — в Инчукалнском ПХГ (53 %). В Португалии газохранилища заполнены на 100 %.