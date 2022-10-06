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    Bloomberg: В Европе есть огромное газовое месторождение, но его не разрешают использовать

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    Гронингенское месторождение газа в Нидерландах могло бы покрыть газовый дефицит в ЕС. Однако местные власти выступают против добычи в этом районе, потому что бурение неоднократно приводило к землетрясениям.

    Как сообщает 6 октября Bloomberg, власти из-за позиции жителей Гронингена отказываются от увеличения добычи, а недавно объявили о консервации месторождения. Хотя, по данным агентства, на Гронингенском месторождении можно добывать на 50 млрд куб. м в год больше, чем сейчас.

    Гронингенское месторождение было решено закрыть в 2018 году после сильнейших землетрясений в районе добычи. Тогда добывалось около 21,6 млрд куб. м газа в год, к 2022 году добыча сократилась до 4,6 млрд куб. м, а к концу нынешнего года планировалось и вовсе прекратить добычу.

    Теперь к разработке месторождения Нидерланды призывает комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

    Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте допустил использование Гронингена, но «только в крайнем случае». Однако министр горнодобывающей промышленности Ханс Вийлбриф считает, что Нидерланды не могут игнорировать страдание других стран, потому отсутствие газа может вынудить принять решение по увеличению добычи.

    Месторождение в Гронингене открыли в 1959 году. Поставки газа отсюда начались в 1963-м. Предположительно, остаточные запасы газа на месторождении — 2,7 трлн куб. м. С 1994 года район месторождения пережил более 900 землетрясений магнитудой до 3,6 балла

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