Bloomberg: В Европе есть огромное газовое месторождение, но его не разрешают использовать

Гронингенское месторождение газа в Нидерландах могло бы покрыть газовый дефицит в ЕС. Однако местные власти выступают против добычи в этом районе, потому что бурение неоднократно приводило к землетрясениям.

Как сообщает 6 октября Bloomberg, власти из-за позиции жителей Гронингена отказываются от увеличения добычи, а недавно объявили о консервации месторождения. Хотя, по данным агентства, на Гронингенском месторождении можно добывать на 50 млрд куб. м в год больше, чем сейчас.