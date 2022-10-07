Как отправить посылку мобилизованному в зону СВО. Рассказывают военные почтальоны

Фото: Анастасия Илюшина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Многочисленные списки, чем дополнить экипировку военнослужащего, мобилизованного для участия в СВО, наводят на мысль о том, как же ему всё это переправлять. «Фонтанка» узнала у военных почтальонов — тех самых, что и будут передавать солдатам посылки из дома.

Технически доставкой посылок до военнослужащих занимаются все структуры: каждая отвечает за свое звено логистической цепочки и на их стыке осуществляет взаимодействие. Отправителю придется иметь дело только с одной — «Почтой России» (иным образом вам ничего отправить не удастся). Получателю — только с другой, с куда более громоздким названием: 4-е управление фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Главного управления связи Генштаба МО РФ.



Оно управляет сетью узлов и станций ФПС. К каждому из них приписаны все войсковые части Минобороны. Знать название и номер этих узлов вам не надо. «Почта России» все передаст кому надо, а там дальше они сами справятся, заверили «Фонтанку».

У этого четвертого управления есть несколько отделов. Один из которых — фельдъегерский. Он вас не касается: доставляет только боевые сообщения и прочую внутривоенную документацию между войсковыми частями и соединениями. Работают там, соответственно, фельдъегери.



Другой отдел — отдел почтовой связи — занимается уже именно почтой. И именно в нем работают все военные почтальоны, которые будут доставлять посылку для вашего мобилизованного от узла до места дислокации. Где бы оно ни было.

«Фонтанка» обратилась за разъяснениями в тот самый отдел почтовой связи управления ФПС ГУ связи ГШ МО РФ. Дежурный офицер нам всё рассказал.

Можно ли вообще что-то отправить мобилизованным? В армии же говорят, что и так всё им дадут.

Можно. Почта исправно работает, можно посылать практически всё, что не запрещено. объемы и вес почти не ограничены — в разумных пределах, разумеется.



Как понять, что можно, а что нельзя?

Об этом вам расскажут на «Почте России». По факту, перечень запрещенного ровно тот же, что и в обычных посылках. А именно:

Оружие — вообще любое.

Всё наркотическое и сильнодействующее. Если отправляете лекарства, почитайте инструкцию, нет ли там одного из этих слов.

Всё взрывчатое, едкое и легковоспламеняющееся. В приложении в нашей ситуации, например, топливо для горелки или заправка для зажигалок. Также вопросы в этом ключе могут возникать к моющим и чистящим средствам.

Все яды. Например, средства от паразитов могут вызвать вопросы — консультируйтесь с «Почтой».

Любые денежные знаки — купюры и даже монеты. Строго нет. Почему — не спрашивайте.

Скоропортящаяся еда.

Всё остальное пачкающее, портящее и опасное для окружающих. Тут строго на усмотрение почтальона, который будет принимать посылку.

Можно ли послать, например, нож?

Нет А хотя бы складной? Или просто мультитул. Там же ножичек совсем малюсенький?

Нет А что тогда можно?

Да всё остальное. Одежду, обувь, сладости, всякую сухую еду типа макарон, консервы (но согласуйте с сотрудником почты срок годности), книги, сигареты, всякие милые домашние штучки, которых нет в списке запрещенного. Идем дальше. А как написать адрес?

Тут вам не обойтись без помощи вашего мобилизованного. Он должен выяснить и сказать вам номер своей части. Зная его и регион, в котором у этой части расположен пункт постоянной дислокации (ППД), уже и можно отправлять посылку.

Как пояснил «Фонтанке» дежурный офицер управления ФПС, «Почта России» доставит посылку только до этого пункта постоянной дислокации:

«Адрес выглядит примерно так: «Город Воронеж, войсковая часть такая-то, такому-то с фамилией, именем и отчеством». Ваше отправление приходит в ППД воинской части, там уже мы его переупаковываем и отправляем туда, куда адресата отправили для дальнейшего прохождения воинской службы в специальной военной операции».

А сколько оно будет идти?

Опять отвечает дежурный офицер отдела почтовой связи управления ФПС: «Идти оно будет от 10 до 15 дней. Это точно». Тем не менее на вопрос, пора ли уже отправлять теплые зимние вещи, офицер ответил: «Можно и отправлять».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

