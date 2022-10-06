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    Выходец из «Азова»* прижился в Девяткино и попался в Петербурге с наркотиками. Он планировал ими делиться

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    Выходца из украинского националистического полка «Азов»* подозревают в организации наркобизнеса в Петербурге. Запрещённое нашлось и при нём, и дома.

    О задержании 24-летнего уроженца сопредельного государства в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 6 октября. Молодой человек попался в руки полицейских ещё 29 сентября. Из его карманов вынули десять прозрачных пакетиков, в половине которых, как показала экспертиза, оказался растительный наркотик.

    По данным «Фонтанки», в прошлом задержанного — подготовка на базе признанного в РФ террористическим полка «Азов». В последнее время он проживал в Новом Девяткино, официально трудоустроен не был. По версии полиции, на жизнь зарабатывал онлайн-торговлей наркотиками, предлагая желающим запрещённое через мессенджеры.

    Часть «клада» отыскали, изучив содержимое телефона задержанного. Как рассказали в ведомстве, два пакетика с вызывающими привыкание веществами нашли в Выборгском районе Петербурга. Полицейское следствие этого же района возбудило дело о покушении на сбыт (228.1 УК).

    Вещество растительного происхождения увозили и из квартиры молодого человека. Также в ходе обыска изъяли ноутбук и документы. Найденное направлено на экспертизу.

    * 2 августа признан террористической организацией и запрещён на территории РФ.

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