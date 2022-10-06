Выходец из «Азова»* прижился в Девяткино и попался в Петербурге с наркотиками. Он планировал ими делиться

Выходца из украинского националистического полка «Азов»* подозревают в организации наркобизнеса в Петербурге. Запрещённое нашлось и при нём, и дома.



О задержании 24-летнего уроженца сопредельного государства в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 6 октября. Молодой человек попался в руки полицейских ещё 29 сентября. Из его карманов вынули десять прозрачных пакетиков, в половине которых, как показала экспертиза, оказался растительный наркотик.