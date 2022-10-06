Двое мужчин из России приплыли на лодке в США

Власти США задержали двоих мужчин, высадившихся на острове Святого Лаврентия. Они заявили, что преодолели вплавь более 400 км от Чукотки до Аляски в поисках укрытия.



Как сообщает KTVA 6 октября, о появлении иностранцев в береговой охране узнали утром два дня назад. Жители острова рассказали, что двое мужчин прибыли на небольшой лодке и уверили, что преодолели по морю порядка 480 км. Целью путешествия из посёлка Эгвекинот в Чукотском автономном округе до местечка Гамбелл те якобы назвали желание «убежать от российских военных».

