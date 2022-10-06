Двое мужчин из России приплыли на лодке в США

Власти США задержали двоих мужчин, высадившихся на острове Святого Лаврентия. Они заявили, что преодолели вплавь более 400 км от Чукотки до Аляски в поисках укрытия.
Как сообщает KTVA 6 октября, о появлении иностранцев в береговой охране узнали утром два дня назад. Жители острова рассказали, что двое мужчин прибыли на небольшой лодке и уверили, что преодолели по морю порядка 480 км. Целью путешествия из посёлка Эгвекинот в Чукотском автономном округе до местечка Гамбелл те якобы назвали желание «убежать от российских военных».
Губернатор штата Майк Данливи заявил журналистам, что этот случай весьма удивил местные власти. При этом потока нелегалов на Аляске не ждут. Двух путешественников переправили в американский город Анкоридж, ими занимаются федеральные власти.
Издание Ancorage Daily News называет мужчин россиянами. KTVA пишет, что в первоначальном заявлении береговой охраны сообщалось, что они граждане России, но сейчас формулировка изменилась на «иностранные граждане».
В конце сентября аналогичный план пытался реализовать россиянин, переплывший Нарву на сапе. Мужчину задержали эстонские пограничники и вернули на родину со штрафом.