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    Мир без границ. «Яндекс.Карты» снова поменяли внешний вид

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    Границы городов и областей исчезли с карт «Яндекса». В компании заявили, что это связано с обновлением, которое запустили ещё в июне. Об этом 6 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса.

    Там уточнили, что компания продолжает развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах.

    Корреспондент «Фонтанки» убедился, что увидеть границы городов можно только при нажатии на их название на карте. При этом границы областей, например Ленинградской или Московской, не отображаются.

    Фото: yandex.ru/maps/
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    Напомним, в начале июня сервис «Яндекс. Карты» предупредил, что перестанет показывать границы государств на обзорной карте мира. В пресс-службе компании заявили, что в будущем она станет физико-географической, а акцент будет сделан на природных объектах.

    Фото: yandex.ru/maps/

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