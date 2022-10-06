Мир без границ. «Яндекс.Карты» снова поменяли внешний вид

Границы городов и областей исчезли с карт «Яндекса». В компании заявили, что это связано с обновлением, которое запустили ещё в июне. Об этом 6 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу сервиса.



Там уточнили, что компания продолжает развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах.

Корреспондент «Фонтанки» убедился, что увидеть границы городов можно только при нажатии на их название на карте. При этом границы областей, например Ленинградской или Московской, не отображаются.