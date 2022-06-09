«Яндекс. Карты» перестанут показывать границы государств и сделают акцент на природных объектах

Сервис «Яндекс. Карты» перестанет показывать границы государств на обзорной карте мира. В пресс-службе компании заявили, что в будущем она станет физико-географической, а акцент будет сделан на природных объектах.

Как сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», основные сценарии пользования сервиса связаны с городами и касаются поиска организаций и мест поблизости, выбора общественного транспорта и построения автомобильного маршрута.



«В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — пояснили в пресс-службе.

