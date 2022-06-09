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    «Яндекс. Карты» перестанут показывать границы государств и сделают акцент на природных объектах

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    13 комментариев

    Сервис «Яндекс. Карты» перестанет показывать границы государств на обзорной карте мира. В пресс-службе компании заявили, что в будущем она станет физико-географической, а акцент будет сделан на природных объектах.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Как сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», основные сценарии пользования сервиса связаны с городами и касаются поиска организаций и мест поблизости, выбора общественного транспорта и построения автомобильного маршрута.

    «В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств», — пояснили в пресс-службе.

    В компании добавили, что на карте также появятся горы, реки и линии полярных кругов. Изменения будут возникать постепенно и затронут как веб-версию, так и мобильное приложение карт «Яндекса».

    На данный момент веб-версия «Яндекс.Карт» для компьютера и мобильных устройств отображает названия государств, но не выделяет их на карте. При приближении заметны территориальные границы стран.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Фото: «Яндекс.Карты»
    Фото: «Яндекс.Карты»

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    Комментарии (13)

    Matraskin
    Я так думаю и Министерству образования эта идея должна понравиться
    Pilat
    Так Сербы уже такую карту выложили в сеть.
    Жаль нельзя тут показать :-)
    angel of death
    кто я? где я?

    может они ещё и планету плоской рисовать начнут? люди с низким уровнем IQ
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