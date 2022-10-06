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    Экономика и санкции

    Евросоюз обсудит предложение ввести «ценовой коридор» на весь импорт газа

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    Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили предложение для Евросоюза по введению «динамического коридора цен» на газ, чтобы попытаться снизить высокие цены на энергоносители и замедлить рост инфляции. Об этом 6 октября пишет Reuters со ссылкой на проект.

    «Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не будет ограничиваться импортом из конкретных юрисдикций и конкретным использованием природного газа», – говорится в документе.

    Согласно этой инициативе, ценовой коридор должен быть достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, но в то же время гибким, дабы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки. При этом допускаются сделки по ценам выше коридора.

    По данным издания, лидеры стран ЕС обсудят возможность ограничения цен на газ на встрече в Праге в пятницу.

    «Фонтанка» писала, что сегодня Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России, который, в том числе, устанавливает базу для определения потолка цен на российскую нефть.

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