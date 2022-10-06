Евросоюз обсудит предложение ввести «ценовой коридор» на весь импорт газа

Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили предложение для Евросоюза по введению «динамического коридора цен» на газ, чтобы попытаться снизить высокие цены на энергоносители и замедлить рост инфляции. Об этом 6 октября пишет Reuters со ссылкой на проект.



«Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не будет ограничиваться импортом из конкретных юрисдикций и конкретным использованием природного газа», – говорится в документе.

