Евросоюз обсудит предложение ввести «ценовой коридор» на весь импорт газа

Польша, Италия, Бельгия и Греция подготовили предложение для Евросоюза по введению «динамического коридора цен» на газ, чтобы попытаться снизить высокие цены на энергоносители и замедлить рост инфляции. Об этом 6 октября пишет Reuters со ссылкой на проект.
«Коридор будет применяться ко всем оптовым сделкам, не будет ограничиваться импортом из конкретных юрисдикций и конкретным использованием природного газа», – говорится в документе.
Согласно этой инициативе, ценовой коридор должен быть достаточно высоким, чтобы рынок газа продолжал функционировать, но в то же время гибким, дабы европейские страны могли по-прежнему привлекать поставки. При этом допускаются сделки по ценам выше коридора.
По данным издания, лидеры стран ЕС обсудят возможность ограничения цен на газ на встрече в Праге в пятницу.
«Фонтанка» писала, что сегодня Евросоюз принял восьмой пакет санкций в отношении России, который, в том числе, устанавливает базу для определения потолка цен на российскую нефть.