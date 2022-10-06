Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали со съемок шоу «Ледниковый период»

Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову увезли в больницу. Как сообщает Sports.ru 6 октября, 75-летнему специалисту стало плохо во время съемок шоу «Ледниковый период».



Состояние Тарасовой не уточняется. В жюри ее заменила тренер Елена Чайковская. Это уже вторая госпитализация Тарасовой за последний год.



Татьяна Тарасова — дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Сама она занималась фигурным катанием, но наибольшего успеха достигла именно в качестве тренера. Её ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.

