FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-20°C/Завтра: -13
75.13р85.13р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихОбразованиеПромышленный Петербург

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова госпитализирована

0
Печать

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова второй раз в течение месяца оказалась в больнице.

«Я в больнице», — сообщила тренер журналисту ТАСС 11 января.

Предыдущий раз Тарасову госпитализировали меньше месяца назад, 14 декабря, из-за высокого давления. Выписали её 22 декабря.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний