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    Штрафы и скорость. Ассоциация «Пошли-поехали» назвала причины гибели велосипедистов на дорогах

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    После оглашения приговора в отношении Анны Антоновой, по чьей вине погиб велосипедист Эдуард Шалухов, петербургская ассоциация «Пошли-поехали» выступила с заявлением. Главной причиной подобных смертей, считают активисты, является превышение скорости.

    «При этом и условно разрешённая скорость 80 км/ч (с учётом нештрафуемого порога в 20 км/ч) с высокой вероятностью приводит к смертельному исходу в случае ДТП — и такая скорость не является безопасной», — сообщает объединение 6 октября в своём Telegram-канале.

    В ассоциации также обращают внимание на величину штрафов, которыми наказывают водителей-нарушителей. Движение со скоростью от 80 до 100 км/ч, напоминают там, по действующим правилам ПДД и КоАП, влечёт за собой ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

    «Высокой смертности на наших дорогах также способствуют широкие многополосные магистрали в пределах жилых районов города, которые стимулируют водителей двигаться с превышением безопасной скорости», — добавили активисты.

    «Фонтанка» писала, что сегодня Выборгский райсуд огласил приговор в отношении Анны Антоновой. За смерть 23-летнего велосипедиста Эдуарда Шалухова её на год отправили в колонию-поселение. Ей также предстоит выплатить 2,5 млн рублей за моральный вред матери погибшего. Подробнее о том, как проходили судебные прения, — в нашем материале.

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