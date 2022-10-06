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    Знак ГТО на груди у него. Петербуржцу, расписавшему гаубицы в украинские цвета, ограничили свободу

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    Спортсмен, расписавший щиты гаубиц Музея артиллерии в сине-желтый цвет, получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Мировой судья участка №152 признал Николая Воротнева виновным в вандализме с политическими мотивами. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Молодой человек вину признал, извинился перед представителем потерпевшей стороны, принял меры к возмещению ущерба. Судья также учла, что Воротнев был награжден золотым значком ГТО. Теперь в течение года петербуржец не сможет выехать за пределы города. Каждый месяц он обязан являться для регистрации в орган УИН.

    Гаубицы у Музея артиллерии в Петербурге были расписаны в марте, вскоре после объявления о начале специальной операции на Украине. Воротнев с приятелем нанесли на щиты орудий полосы синего и желтого цветов. Спортсмен выложил фото рядом со своим творением в соцсети.

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