Знак ГТО на груди у него. Петербуржцу, расписавшему гаубицы в украинские цвета, ограничили свободу

Спортсмен, расписавший щиты гаубиц Музея артиллерии в сине-желтый цвет, получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Мировой судья участка №152 признал Николая Воротнева виновным в вандализме с политическими мотивами. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Молодой человек вину признал, извинился перед представителем потерпевшей стороны, принял меры к возмещению ущерба. Судья также учла, что Воротнев был награжден золотым значком ГТО. Теперь в течение года петербуржец не сможет выехать за пределы города. Каждый месяц он обязан являться для регистрации в орган УИН.

