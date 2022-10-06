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    Мобилизация

    «Провели уточняющую сверку». Стало известно, зачем петербургских предпринимателей звали на комиссии по мобилизации

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    Администрация Выборгского района Петербурга вызывает предпринимателей на комиссии по мобилизации, чтобы дать им разъяснения по поводу действующего законодательства и помочь военкоматам актуализировать сведения о сотрудниках, находящихся в запасе. Об этом «Фонтанке» 6 октября рассказали в пресс-службе администрации.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что руководителей бизнеса просят прийти в администрации районов и захватить с собой списки сотрудников, состоящих на воинском учете. В беседах, по словам предпринимателей, звучат конкретные проценты по призыву. При этом не все из них уверены, что могут делиться с чиновниками персональными данными работников, тем более, что и так подают сведения о воинском учете в военкоматы.

    Как пояснили в пресс-службе Выборгского района, организаторами встречи с представителями предприятий, которая состоялась 3 октября, были сотрудники районного военного комиссариата.

    «Организации и предприятия постоянно обращаются за разъяснениями о частичной мобилизации. Это послужило поводом провести встречу. Сотрудники военкомата дали подробные разъяснения действующего законодательства и оказали помощь по оформлению необходимой документации», — отметили там.

    Также сотрудники военкомата провели уточняющую сверку и актуализацию различных сведений о сотрудниках организаций. Для этого военный комиссар запросил списки сотрудников организаций, добавили в администрации района.

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