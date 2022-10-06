«Провели уточняющую сверку». Стало известно, зачем петербургских предпринимателей звали на комиссии по мобилизации

Администрация Выборгского района Петербурга вызывает предпринимателей на комиссии по мобилизации, чтобы дать им разъяснения по поводу действующего законодательства и помочь военкоматам актуализировать сведения о сотрудниках, находящихся в запасе. Об этом «Фонтанке» 6 октября рассказали в пресс-службе администрации.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что руководителей бизнеса просят прийти в администрации районов и захватить с собой списки сотрудников, состоящих на воинском учете. В беседах, по словам предпринимателей, звучат конкретные проценты по призыву. При этом не все из них уверены, что могут делиться с чиновниками персональными данными работников, тем более, что и так подают сведения о воинском учете в военкоматы.
Как пояснили в пресс-службе Выборгского района, организаторами встречи с представителями предприятий, которая состоялась 3 октября, были сотрудники районного военного комиссариата.
«Организации и предприятия постоянно обращаются за разъяснениями о частичной мобилизации. Это послужило поводом провести встречу. Сотрудники военкомата дали подробные разъяснения действующего законодательства и оказали помощь по оформлению необходимой документации», — отметили там.
Также сотрудники военкомата провели уточняющую сверку и актуализацию различных сведений о сотрудниках организаций. Для этого военный комиссар запросил списки сотрудников организаций, добавили в администрации района.