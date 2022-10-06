Петербург ждет сильный ветер, который задержится на несколько дней

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Петербурге днем 6 октября. Уровень погодной опасности может подняться до желтого.
Предупреждение из-за сильного ветра в Петербурге вводится в 15 часов 6 октября и будет действовать до 15 часов 8 октября, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, порывы южного и юго-западного ветра местами будут достигать 15–17 м/с. Особенно достанется прибрежным районам: как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, там ветер может достигать 20 м/с.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в Петербурге ожидаются также умеренные дожди. Температура воздуха будет держаться в районе 12–14 градусов тепла.