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    Санкции и контрсанкции

    ЕС запретил криптоактивы для россиян

    2024
    4 комментария

    Евросоюз ввел запрет на любые криптоактивы на территории ЕС для граждан России. Соответствующие поправки были внесены в последнем пакете санкций, опубликованном 6 октября.

    «Существующие запреты на криптоактивы ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

    До новых поправок на таких кошельках разрешалось держать до 10 тысяч евро.

    Ранее сообщалось о том, что новый пакет санкций ЕС включает в себя, в частности, потолок цен на российскую нефть.

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