ЕС запретил криптоактивы для россиян

Евросоюз ввел запрет на любые криптоактивы на территории ЕС для граждан России. Соответствующие поправки были внесены в последнем пакете санкций, опубликованном 6 октября.
«Существующие запреты на криптоактивы ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька», — говорится в заявлении Еврокомиссии.
До новых поправок на таких кошельках разрешалось держать до 10 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что новый пакет санкций ЕС включает в себя, в частности, потолок цен на российскую нефть.