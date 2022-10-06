Автомобиль протаранил стоящую на аварийке машину на КАД, есть пострадавший

Серьезное ДТП затруднило движение на кольцевой автодороге Петербурга утром 6 октября. Схема классическая — наезд на стоящий транспорт.
Авария произошла около 10:15 на 34-м километре внутреннего кольца КАД, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Легковой автомобиль врезался в стоящую аварийную легковую машину. Судя по кадрам с места ДТП, участниками стали кроссовер и малолитражка, у второй сильно повреждена задняя часть.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В результате ДТП пострадал один человек. Разбитые машины заняли третью и четвертую полосы. Движение затруднено, добавили в дорожном управлении.
Похожее ДТП произошло на КАД два дня назад. Тогда наезд на стоящую машину привел к массовой аварии. Без пострадавших тоже не обошлось — в больницу доставили одного человека.