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    Автомобиль «споткнулся» об аварийную машину на КАД и собрал еще две. Есть пострадавший

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Массовая авария затруднила проезд по кольцевой автодороге на юге Петербурга днем 4 октября. Началась она с не замеченной вовремя машины на «аварийке».

    ДТП произошло на 71-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с Пулковским шоссе и Дачным проспектом, около 14:50, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Легковой автомобиль врезался в стоявшую в третьей полосе аварийную машину, а затем столкнулся еще с двумя: легковой и грузовиком.

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    В результате ДТП пострадал один человек. Разбитые машины занимали три полосы, оставив свободной только первую, но сейчас все уже уехали, добавили в дорожном управлении. Тем не менее, по данным «Яндекс. Пробок», небольшой затор на внутреннем кольце все еще наблюдается. Длина пробки — около 1,3 километра.

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