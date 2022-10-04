Автомобиль «споткнулся» об аварийную машину на КАД и собрал еще две. Есть пострадавший

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Массовая авария затруднила проезд по кольцевой автодороге на юге Петербурга днем 4 октября. Началась она с не замеченной вовремя машины на «аварийке».

ДТП произошло на 71-м километре внутреннего кольца КАД, между развязками с Пулковским шоссе и Дачным проспектом, около 14:50, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Легковой автомобиль врезался в стоявшую в третьей полосе аварийную машину, а затем столкнулся еще с двумя: легковой и грузовиком.