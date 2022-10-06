«Просигналил» и получил кулаком. Полиция показала, как стреляли в парадной на Софийской

Стрельба из «сигнала охотника» в парадной на Софийской улице попала на видео. Ролик 6 октября опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
ГУ МВД РФ
На кадрах видно, как возле парадной беседуют три человека (два из них точно мужчины, третьего разглядеть сложно). Вдруг открывается дверь, оттуда высовываются руки, и в сторону троицы летит что-то вроде парового выхлопа. Самый крупный из беседовавших начинает выяснять со стрелком отношения, тот бьет его в плечо и получает неслабые ответы.
Как писала «Фонтанка», следствие полагает, что 62-летний житель дома применил против 36-летнего петербуржца пусковое устройство «сигнал охотника». В чем была причина агрессии — неясно.